Mobilität : Free Now will künftig auch ÖPNV-Tickets anbieten

Free Now will künftig auch ÖPNV-Tickets anbieten

Berlin Wer mit den Öffentlichen über regionale Grenzen hinweg unterwegs ist, kennt das: Es gibt einen Dschungel aus verschiedenen Tarifgebieten und Anbietern. Free Now will nun für Übersicht sorgen.

Die Mobilitätsplattform Free Now will künftig über die eigene App auch Tickets für den Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) anbieten. In Deutschland startet das Unternehmen dafür diese Woche eine Kooperation mit der Düsseldorfer Rheinbahn, wie Free Now am Mittwoch mitteilte.