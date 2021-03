Tierseuche : Freilandeier werden wegen Geflügelpest knapp

Oldenburg/Berlin Wieder einmal grassiert die Geflügelpest in Deutschland. Für die Branche sind die Auswirkungen erheblich. Fällt der wirtschaftliche Schaden höher aus als bei der Geflügelpestwelle 2016/17?

Wegen der derzeit grassierenden Geflügelpest werden vor Ostern nach Einschätzung des Branchenverbandes in einigen Regionen die Freilandeier knapp. Aufgrund der Tierseuche dürften in vielen Orten die Hühner ihre Ställe nicht verlassen.

Zusammen mit dem Friedrich-Loeffler-Institut müsse nun analysiert werden, wie sich die Betriebe besser vor der Geflügelpest schützen könnten. Es könne angesichts der wiederholten Seuchenfälle nicht einfach so weitergemacht werden, sagte Ripke. Es gebe Anzeichen, dass das Virus über Aerosole durch den in Ställe eindringenden Wind in die Hausgeflügelbestände eindringe. „Da müssen wir nachbessern“, sagte Ripke. Vor allem Putenbestände mussten in den vergangenen Wochen in Niedersachsen aufgrund des Krankheitsausbruchs getötet werden.