Gesundheitskonzern Fresenius treibt Loslösung von FMC voran - Gewinn sinkt

Auch die Servicegesellschaft Vamed betrachtet Fresenius nur noch als Investment. Im ersten Quartal machte der österreichischen Firma ein schwaches Projektgeschäft zu schaffen, unterm Strich standen rote Zahlen. Inzwischen sei ein umfangreiches Umbauprogramm eingeleitet, hieß es. Dabei stünden neben Kosten und dem Portfolio auch das Geschäftsmodell bei Vamed auf dem Prüfstand, sagte Sen. An der Börse kamen die Quartalszahlen gut an: Fresenius-Aktien standen mit einem Plus von gut acht Prozent am Dienstag an der Spitze im Leitindex Dax.