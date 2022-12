Nach elf Jahren Amtszeit : Sparkassenpräsidentin geht in den Ruhestand

Beate Läsch-Weber. Foto: Andrea Enderlein

Mainz Beate Läsch-Weber, Präsidentin des Sparkassenverbands Rheinland-Pfalz, geht am 31. Dezember nach fast zwölfjähriger Amtszeit in den Ruhestand. Sie wird am 1. Januar 66 Jahre alt.