Tourismus in Deutschland Fußball-EM hilft bei Übernachtungsrekord zum Halbjahr

Auch wegen der Fußball-Europameisterschaft haben die Beherbergungsbetriebe in Deutschland im ersten Halbjahr 2024 so viele Übernachtungen gezählt wie noch nie. In den sechs Monaten wurden 223,2 Millionen Übernachtungen registriert, wie das Statistische Bundesamt berichtet. Das waren knapp 870.000 Übernachtungen oder 0,4 Prozent mehr als im ersten Halbjahr 2019, dem bisherigen Rekordzeitraum.