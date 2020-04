Scholz: historischer Akt : G20 stunden Schulden der ärmsten Länder

Bundesfinanzminister Olaf Scholz: „Verschaffen den betroffenen Ländern größeren finanziellen Handlungsspielraum, um zum Beispiel in den Gesundheitsschutz ihrer Bevölkerung zu investieren.“. Foto: Michael Kappeler/dpa.

Washington/Berlin Die Corona-Krise wird Entwicklungsländer besonders hart treffen. Schon jetzt ist oft kaum Geld für ein funktionierendes Gesundheitssystem da. Die großen Industriestaaten versprechen Hilfe - doch reicht das?

Finanzminister Olaf Scholz (SPD) sprach nach einer Konferenz der G20-Finanzminister von einem „Akt internationaler Solidarität von historischer Dimension“. Die G20-Mitglieder hätten sich verständigt, alle Zins- und Tilgungszahlungen der 77 ärmsten Länder in diesem Jahr zu stunden, sagte der Vizekanzler der Deutschen Presse-Agentur.

„Damit verschaffen wir den betroffenen Ländern größeren finanziellen Handlungsspielraum, um zum Beispiel in den Gesundheitsschutz ihrer Bevölkerung zu investieren - sofort und ohne zeitraubende Einzelfallprüfung“, betonte Scholz. IWF-Chefin Kristalina Georgiewa dankte den G20 für den raschen Entschluss: Er bedeute eine Milliarden-Erleichterung für die Entwicklungsländer. „Und das ist genau, was wir brauchen: Solidarität, so dass wir zusammen durch diese Krise kommen“, sagte sie.