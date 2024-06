Weniger Filialen Galeria bietet Beschäftigten mehr Geld

GKK-Finanzgeschäftsführer Guido Mager erklärte, dass man den Beschäftigten „gute und marktgerechte Arbeitsbedingungen und dementsprechend eine attraktive Vergütung anbieten“ wolle. Wichtig sei beim Tarifvertrag Schnelligkeit, um die Vergütung „binnen kürzester Zeit“ anzuheben. „Langwierige und ergebnislose Tarifverhandlungen wie in der Vergangenheit passen nicht mehr in die kurzen Entscheidungsprozesse, die wir uns als mittelständisches Unternehmen vorgenommen haben.“ Mit dem Tarifangebot sei man an die wirtschaftlichen Grenzen der Firma gegangen, sagte der Arbeitsdirektor.