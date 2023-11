Einzelhandel Galeria-Dämmerung zur Weihnachtszeit - Wer greift zu?

Die Signa Retail Selection AG, die Schweizer Handelstochter der insolventen Signa Holding, hat gerichtlich Gläubigerschutz beantragt. Sie will sich entkoppeln und so verhindern, in das Insolvenzverfahren hineingezogen zu werden. In einer etwas verschwurbelten Mitteilung hieß es am Mittwochabend, der Verwaltungsrat gehe davon aus, „sämtliche externen Verbindlichkeiten regeln zu können und die Aktiven gut organisiert und in einem strukturierten Prozess über die nächsten Monate zu veräußern“. Das heißt so viel wie: Die Anteile an Tochterunternehmen wie Galeria sollen verkauft werden.