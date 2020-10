Warenhauskonzern in Schieflage : Galeria Karstadt Kaufhof schließt reihenweise Warenhäuser

Essen Für viele Städte ist es das Ende einer Ära: Von Hamburg bis Fulda machen Filalen des Kaufhauses Galeria Karstadt Kaufhof dicht. Tausende Menschen verlieren ihren Arbeit und die Einkaufsstrassen werden dadurch nicht attraktiver.

Das Kaufhof-Warenhaus in der Hamburger Mönckebergstraße stellte schon für immer den Warenverkauf ein, ebenso der Kaufhof in Essen. Weitere Filialen unter anderem in Braunschweig, Witten und Fulda sollen in den nächsten Tagen folgen. Wie viele genau, darüber wollte ein Unternehmenssprecher keine Auskunft geben.