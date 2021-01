Stimmung „katastrophal“ : Gastgewerbe im Corona-Jahr 2020 mit kräftigem Umsatzeinbruch

Besonders hart triffit die Corona-Pandemie die Hotelbranche - Rückgang von 81,9 Prozent in der Jahresfrist. Foto: Roberto Pfeil/dpa

Wiesbaden Die Abwehrmaßnahmen gegen die Corona-Pandemie gefährden das wirtschaftliche Überleben zahlreicher Betriebe des Gastgewerbes. Das Statistische Bundesamt stellt eine Jahres-Schätzung vor.

Preisbereinigt (real) betrug der Rückgang im deutschen Gastgewerbe 38 Prozent, einschließlich der Preisveränderungen hatten die Betriebe 36 Prozent weniger in den Kassen, wie die Statistikbehörde am Montag in Wiesbaden berichtete.