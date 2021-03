Corona-Krise : Gastgewerbe: „Lage und Stimmung katastrophal“

Ein Mann geht auf dem Heumarkt in Köln an zusammengestellten Tischen und Stühlen eines geschlossenen Restaurants vorbei. Foto: Oliver Berg/dpa

Berlin Die Corona-Pandemie lässt Gastronomie und Hotellerie verzweifeln. Viele Geschäftsleute haben Angst um ihre Existenz. Ihr Verband schlägt Alarm.

Das Gastgewerbe sieht sich angesichts des anhaltenden Lockdowns in einer katastrophalen Lage. „Wir halten keine Wochen und Monate in dieser Schockstarre mehr durch“, sagte der Präsident Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes, Guido Zöllick, in Berlin.