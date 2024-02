Großes Plus Ausländische Azubis stützen die regionale Gastronomie

Mit Muchammad Affif (rechts) kam vor knapp anderthalb Jahren eine größere Gruppe ausländischer Azubis aus Indonesien in der hiesigen Gastronomie an. Der junge Mann ist als Restaurantfachmann im Deutschherrenhof in Zeltingen-Rachtig gestartet. Hier bedient er Ulrich Schneider, Geschäftsführer Ausbildung der Industrie- und Handleksmmaer Trier, und Nathalie Mörsdorf, Personalleiterin der Bodensteiner Gruppe des Deutschherrenhofs. (Archivfoto)

Foto: Sabine Schwadorf