Verkehr GDL zählt Urabstimmung über unbefristete Streiks aus

Prinzipiell unterliegen Streiks nach einer Urabstimmung keiner zeitlichen Beschränkung. „Wir sind so verantwortungsbewusst, dass wir nicht auf ewige Zeiten streiken werden“, sagte Weselsky, betonte aber: „Es bleibt nicht bei weiteren 24-Stunden-Streiks.“ Bei vorigen Tarifrunden waren mehrtägige Streiks keine Seltenheit. 2021 streikte die GDL etwa für fünf Tage, 2015 einmal für sechs Tage. Gut möglich also, dass es in dieser Größenordnung im Januar weiter geht. Bisher hat die GDL im laufenden Tarifkonflikt zu Warnstreiks von maximal 24 Stunden im Personenverkehr aufgerufen.