Schelte für Chef Max Conze? : Geduldsprobe für ProSiebenSat.1-Aktionäre geht weiter

Max Conze, Vorstandsvorsitzender von ProSiebenSat.1, muss sich bei der Hauptversammlung auf Kritik einstellen. Foto: Sina Schuldt.

München Aktienkurs und Dividende fast halbiert - für ProSiebenSat.1-Chef Max Conze sind die Vorzeichen für die Hauptversammlung heute in München nicht so gut. Immerhin hat er aber Ladenhüter ausgemistet und begonnen, kräftig ins Programm und in die Digitalisierung zu investieren.

Das kostet, verheißt aber bessere Zahlen vielleicht ab nächstem Jahr. Ein großes Fragezeichen hat allerdings der Mediaset-Konzern des früheren italienischen Ministerpräsidenten Silvio Berlusconi gesetzt, der Ende Mai überraschend 9,6 Prozent der Aktien von ProSiebenSat.1 gekauft hat. Was dahinter steckt, ist unklar. Conze hatte deutlich gemacht, dass er in einer industriellen Zusammenarbeit keinen Sinn sieht.