Ernährung : Geflügelwirtschaft: Kein Getreide mehr für Bio-Sprit

Osnabrück Sowohl Russland als auch die Ukraine haben große Bedeutung als Lieferanten von Getreide. Weizen und Mais könnten nun knapp werden. Es für Bio-Sprit zu verwenden, könnte erhebliche Folgen haben.

Die Geflügelwirtschaft fordert angesichts der Folgen des Ukraine-Krieges, die Verwendung von Getreide in der Kraftstoffproduktion zu stoppen.

Weizen und Mais dürften in dieser schweren Krise ab sofort nicht mehr zu Ethanol verarbeitet werden, verlangten sämtliche Verbände der Branche nach Informationen der „Neuen Osnabrücker Zeitung“ (NOZ) in einem Schreiben an Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne) und seine niedersächsische Amtskollegin Barbara Otte-Kinast (CDU).