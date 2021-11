Verbraucher : Gegen den Konsumrausch: „Kauf-nix-Tag“ will aufrütteln

Maintal/Frankfurt Shopping und Schnäppchenjagd haben in der Vorweihnachtszeit Hochkonjunktur. Doch es gibt auch wachsende Bedenken angesichts von Wegwerfmentalität und Ressourcenknappheit.

Registrierten Nutzern steht eine Auswahl an knapp 900 Gegenständen zur Verfügung, die sie gegen zwei Euro Mitgliedsbeitrag pro Monat und ein Pfand ausleihen können. Die Zahl der Interessenten steigt seit dem Start des Ladens vor vier Jahren immer weiter an, inzwischen sind es rund 300 Nutzer, wie Mitbegründer Florian Grünert sagt. Sie kommen aus dem gesamten Umkreis, auch aus dem 15 Kilometer entfernten Frankfurt. Das Ziel: weniger Konsum und mehr Nachhaltigkeit.

Diese Ziele verfolgt auch ein Aktionstag am Samstag (27. November), der „Kauf-nix-Tag“. Nach dem Vorbild des weltweiten „Buy-nothing-day“ ruft er alljährlich Ende November zum 24-stündigen Konsumverzicht auf. In den USA fällt der Tag bewusst auf den Tag nach Thanksgiving, den „Black Friday“, an dem dort traditionell das Weihnachtsgeschäft beginnt und die Händler den Konsumrausch mit vielen Sonderaktionen befeuern. Deutschland und andere europäische Länder folgen dann mit dem Aufruf zum Nix-Kaufen einen Tag später, am letzten Samstag im Monat.