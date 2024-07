Bundesgerichtshof Geld zurück? BGH entscheidet zu unerlaubten Sportwetten

Ein verbraucherfreundliches Urteil des BGH könnte eine noch größere Klagewelle lostreten als ohnehin schon. Tausende ähnliche Verfahren laufen bereits an deutschen Gerichten. Das liegt zum einen daran, dass neben Tipico auch andere Wettanbieter vor Jahren in einer rechtlich unklaren Lage Sportwetten angeboten hatten. Zum anderen haben sich Kanzleien und einige Unternehmen auf diese Art von Klagen spezialisiert - so wie das hier klagende Unternehmen Gamesright. Ein Urteil im Sinne der Spieler könne viele Betroffene ermutigen, ihre Verluste zurückzufordern, sagt Co-Gründer Hannes Beuck. „Wir gehen davon aus, dass wir nach einem positiven Urteil schnellere und höhere Rückzahlungen erreichen können.“