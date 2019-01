später lesen Rekordhoch Geldvermögen der Haushalte erstmals über sechs Billionen FOTO: Monika Skolimowska FOTO: Monika Skolimowska Teilen

Die Menschen in Deutschland sind trotz der Zinsflaute in der Summe so vermögend wie nie zuvor. Das Geldvermögen der Privathaushalte stieg im dritten Quartal 2018 erstmals über die Marke von 6 Billionen Euro, wie die Deutsche Bundesbank mitteilte. Von Friederike Marx und Jörn Bender, dpa