Zollregeln : „Gemüsestreit“ mit der Schweiz vorerst entschärft

Basel Zum Jahreswechsel hätten im Handel über die deutsch-schweizerische Grenze Zölle auf regionales Gemüse anfallen können. Jetzt gibt es eine vorläufige Lösung.

Darüber hat die schweizerische Zollverwaltung deutsche Marktfahrer in einem Schreiben informiert. „Wir werten dies als wichtigen Zwischenerfolg“, sagte der Leiter für Kantons- und Stadtentwicklung in Basel-Stadt, Lukas Ott, der Deutschen Presse-Agentur. Die Zollverwaltung wollte die jahrelange Praxis, dass deutsche Bauern und Gärtnereien im Grenzgebiet zur Schweiz zollfrei direkt an Abnehmer in Basel liefern können, aufheben.