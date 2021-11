Mischkonzern : General Electric: Aufspaltung in drei Unternehmen

General Electric: Aufspaltung in drei Unternehmen

Boston Bis 2024 soll die Aufspaltung in die drei neuen börsennotierten Unternehmen bei GE über die Bühne gehen. Danach will man sich auf die Luftfahrt fokussieren.

Der US-Industriekonzern General Electric (GE) will sich in den kommenden zweieinhalb Jahren in drei separate Unternehmen aufspalten.