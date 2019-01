später lesen Ex-Topmanager Gericht lehnt erneut Freilassung von Automanager Ghosn ab FOTO: Kin Cheung FOTO: Kin Cheung Teilen

Der in Japan angeklagte Ex-Topmanager des Renault-Partners Nissan, Carlos Ghosn, bleibt weiter in Untersuchungshaft. Das Bezirksgericht in Tokio wies am Dienstag einen erneuten Antrag seines Anwalts auf Freilassung gegen Kaution ab. dpa