Bundesverwaltungsgericht : Gericht verhandelt Klagen gegen den Fehmarnbelttunnel

Leipzig Auftakt für das Mammut-Verfahren zum Milliardenprojekt Ostseetunnel: Das Bundesverwaltungsgericht muss über sieben Klagen gegen den Bau eines 18 Kilometer langen Tunnels für Züge und Autos durch den Fehmarnbelt entscheiden. Dänemark will bereits 2021 bauen.

Wegen der Pandemie verhandelt der Senat nicht im historischen Gerichtsgebäude, sondern in der Kongresshalle in Leipzig. Nur so waren die 160 Beteiligten und die Zuschauer gemäß den Hygienevorgaben unterzubringen. Vor Beginn protestierten Umweltschützer am Dienstagmorgen gegen den umstrittenen Tunnelbau. Das Bündnis Beltretter forderte auf Transparenten einen Stopp des Projekts.