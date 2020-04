Second-Hand und Online : Geschlossene Läden: Kleinanzeigen gehen „durch die Decke“

Online-Kleinanzeigen boomen in der Krise. Foto: Andrea Warnecke/dpa-tmn.

Berlin Viele Geschäfte haben zu - aber der Konsum läuft weiter: Verkaufsplattformen wie Ebay verzeichnen einen Boom.

Online-Marktplätze erleben dank der geschlossenen Geschäfte in Deutschland einen Aufschwung. Bei Ebay-Kleinanzeigen stellten Nutzer in der letzten Märzwoche gut 25 Prozent mehr Anzeigen ein als in den beiden Vorwochen, sagte ein Sprecher zur Deutschen Presse-Agentur.