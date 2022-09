Staatskonzern : Gewerkschaft: Bahn bereitet Verkauf der Tochter Schenker vor

Berlin Die internationale Logistiksparte zählt zum Tafelsilber des größten deutschen Staatskonzerns. Der Verkauf würde Milliarden in die klamme Bahn-Kasse spülen. Doch es gibt Widerstand.

Transporte für Industrie und Handel

DB Schenker bietet Transporte für Industrie und Handel zu Land, zu Wasser und in der Luft an. 74.200 Beschäftigte arbeiten weltweit an 2100 Standorten. Über einen Verkauf gab es immer wieder Spekulationen. In Medienberichten wurden Kaufpreise von bis zu 20 Milliarden Euro und mehrere internationale Finanzinvestoren als Kaufinteressenten genannt.