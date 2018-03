später lesen Haltern Gewerkschaft IG BCE fordert Abwrackprämie für Diesel Teilen

Der Vorsitzende der Gewerkschaft IG BCE, Michael Vassiliadis, will, dass die Umtauschprämien für alte Dieselautos auch mit Steuergeldern aufgestockt werden. Er sehe kein Problem, "wenn Autohersteller und Staat den Fahrern älterer Diesel durch eine Erhöhung der bereits existierenden Umweltprämie den Wertverlust, der durch das Leipziger Urteil entstehen wird, ersetzen", sagte Vassiliadis vor Journalisten in Haltern. Konkret will er, dass Steuerzahler und Hersteller sich die Prämie hälftig teilen. Das Bundesverwaltungsgericht hatte in der vergangenen Woche Dieselfahrverbote zur Luftreinhaltung grundsätzlich erlaubt. Antje Höning