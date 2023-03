Tarife : Gewerkschaft ruft zu weiteren Warnstreiks bei Post auf

Bonn Die Fronten im Tarifkonflikt sind verhärtet. Die Fachgewerkschaft DPVKOM ruft nun zu neuen Warnstreiks in bestimmten Niederlassungen der Post auf. Wann und wo wird gestreikt?

Die Warnstreiks sollten den Angaben zufolge am 2. März frühmorgens beginnen und am 4. März abends enden. Es würden Zustellstützpunkte bestreikt, viele Brief- und Paketsendungen im Südwesten Deutschlands könnten in den kommenden Tagen nicht ausgeliefert werden.