Wall Street : Gewinne an den US-Börsen - Techwerte besonders stark

Bei Technologiewerten fällt an den Börsen in den USA das Plus deutlich aus. Foto: Mark Lennihan/AP/dpa

New York Die Frankfurter Börse ist wegen des verlängerten Pfingstwochenendes geschlossen. In den USA ist der Handel hingegen geöffnet - mit einigen Gewinnen.

Das Handelsvolumen war unterdurchschnittlich, einige europäische Märkte wie Frankfurt öffnen nach dem Pfingstwochenende erst wieder am Dienstag. Impulse für die eine oder andere Richtung gibt es nicht. In Asien hatten die wichtigsten Märkte kaum verändert und mit verschiedenen Vorzeichen geschlossen. Marktbewegende Nachrichten aus der Konjunktur- oder Unternehmenswelt waren Mangelware.

Aktien von Fluggesellschaften zeigten sich unbeeindruckt von der erzwungenen Landung einer Ryanair-Maschine am Sonntag in der belarussischen Hauptstadt Minsk, die in Europa für große Aufregung sorgt. So legten American Airlines um 1,86 und United Airlines jeweils um 1,52 Prozent zu.