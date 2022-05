Börse in Frankfurt : Gewinne im Dax verpuffen im Tagesverlauf

Frankfurt/Main Die anfängliche Euphorie an der Frankfurter Börse ist am Donnerstag wieder verflogen.

Zunächst waren der Dax und seine Indexkollegen den am Vorabend mächtig angezogenen US-Börsen noch gefolgt, am Nachmittag gingen die Gewinne nach der Wiederaufnahme des Handels in New York aber wieder vollständig verloren. Der Dax büßte am Ende 0,49 Prozent auf 13.902,52 Punkte ein, in der Spitze hatte er fast 2,5 Prozent gewonnen. Der MDax verlor 1,08 Prozent auf 29.374,37 Zähler.