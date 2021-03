Börse in Frankfurt : Gewinnmitnahmen beenden Dax-Rekordserie

Frankfurt/Main Der deutsche Leitindex strotzte in dieser Woche vor Kraft. Doch zum Wochenausklang verlassen den Dax die Kräfte.

An Europas Börsen bot sich kein einheitliches Bild: Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gab 0,3 Prozent nach auf 3833 Punkte. In Paris und London gab es leichte Gewinne. Der New Yorker Leitindex Dow Jones Industrial erreichte einen weiteren Rekordstand und lag zum europäischen Handelsende fast ein halbes Prozent im Plus. Die Indizes an der Technologiebörse Nasdaq gaben ihre jüngste Erholung wieder auf.