Börse in Frankfurt : Gewinnmitnahmen nach Börsenrally lassen Dax absacken

Frankfurt/Main Die Anleger am deutschen Aktienmarkt haben nach der jüngsten Börsenrally im großen Stil Kasse gemacht.

Die Spekulation darüber, dass es die Bundesregierung in der Viruskrise mit der Lockerung der Kontaktbeschränkungen nicht so eilig hat, ließ den Dax im Tagesverlauf deutlich absacken.

Als Belastung hinzu kamen am Nachmittag desaströse Konjunkturdaten aus den USA, so dass der deutsche Leitindex 3,90 Prozent tiefer bei 10.279,76 Punkten schloss.

Belastet von der Corona-Krise waren im März die viel beachteten US-Einzelhandelsumsätze zum Vormonat so stark ein wie noch eingebrochen. Darüber hinaus trübte sich die Stimmung in der Industrie im US-Bundesstaat New York im April in einem noch nie dagewesenen Ausmaß ein.