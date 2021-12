Börse in Frankfurt : Gewinnserie beim Dax gerissen

Frankfurt/Main Nach fünf Handelstagen mit Gewinnen hat der Dax seiner Erholungsrally Tribut gezollt. Der deutsche Leitindex sank um 0,70 Prozent auf 15.852,25 Punkte. Die am Vortag noch greifbare Marke von 16.000 Punkten rückte damit wieder etwas weiter weg.

Der MDax der mittelgroßen Unternehmen verlor am Mittwoch 0,43 Prozent auf 35.147,60 Punkte - hier können sich die Anleger seit Jahresanfang aber über einen Kurszuwachs von über 14 Prozent freuen. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 sank am Mittwoch um 0,63 Prozent auf 4284,83 Punkte. Der Cac 40 in Paris gab moderat nach. Der FTSE 100 in London legte indes nach seiner zweitägigen Pause zu. In New York stand der Leitindex Dow Jones Industrial zum europäischen Handelsschluss knapp im Plus.