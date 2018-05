später lesen Neue Vorschriften Girokonto: Mehr Durchblick im Gebührendschungel ab November? FOTO: Jens Kalaene FOTO: Jens Kalaene Teilen

Die Gebühr für das Premiumkonto steigt, bei einer anderen Bank können Kunden Beträge von weniger als 50 Euro künftig nur noch in Ausnahmefällen kostenlos am Geldautomaten abheben: Deutschlands Finanzhäuser drehen in der Zinsflaute weiter an der Gebührenschraube. dpa