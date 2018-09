später lesen Symbol der Demokratie Globalisierungskritiker besetzen Frankfurter Paulskirche FOTO: Boris Roessler FOTO: Boris Roessler Teilen

Globalisierungskritiker haben am Samstag die Paulskirche in Frankfurt besetzt. Rund 50 Aktivisten versammelten sich in dem Gebäude und entrollten Plakate. dpa