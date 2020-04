Sicherer Anlagehafen : Goldpreis im Höhenflug - Neues Rekordhoch in Euro gerechnet

London/Frankfurt Das Edelmetall Gold ist stets in unruhigen Zeiten gefragt. Seit Beginn der Corona-Krise stiegt der Goldpreis, obwohl Händler vor zukünftigen Risiken auch warnen.

Die Feinunze (31,1 Gramm) wurde an der Börse in London bei 1727,09 US-Dollar gehandelt. Das ist der höchste Preis seit Ende 2012. In Euro gerechnet stieg die Notierung bis auf 1580,09 Euro und damit so hoch wie noch nie.