Goldregen für die Handwerksjugend

Beim praktischen Leistungswettbewerb auf Landesebene gab es sieben Mal die Bestnote.

() Gleich siebenmal „Gold“: Starke Leistungen zeigten die besten Gesellenprüflinge der Region beim Leistungswettbewerb des Deutschen Handwerks auf Landesebene. Beim traditionellen Berufswettkampf gab es für den Handwerksnachwuchs zusätzlich zu den besten Leistungen acht zweite und vier dritte Plätze sowie einen vierten Platz. Zum Landeswettbewerb waren die Gesellen in diesem Jahr in den Bildungszentren der Handwerkskammer Koblenz an den Start gegangen. Bewertet wurden je nach Beruf in Klausur gefertigte Arbeitsproben oder Gesellenstücke nach den Maßstäben des Wettbewerbs.

Den ersten Landessiegern winkt jetzt die Teilnahme am Bundesentscheid und gegebenenfalls an der internationalen Berufsolympiade. „Die erfolgreiche Teilnahme am Wettbewerb ist nicht nur ein gutes Karrieresprungbrett“, sagt Carl-Ludwig Centner, Abteilungsleiter Ausbildung und Geschäftsführer bei der Handwerkskammer (HWK) Trier. „Darüber hinaus bietet sie die Chance, in die sehr lukrative Begabtenförderung aufgenommen zu werden, mit der Stipendien verbunden sind. Damit lässt sich insbesondere eine Meisterausbildung mitfinanzieren.“

Landessieger aus dem Kammerbezirk Trier (in Klammern die Namen der Ausbildungsbetriebe):

Erste Landessieger:

Stefan Marxmeier, Anlagenmechaniker für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik, Pluwig (Weme GmbH, Gutweiler); Dennis Knichel, Dachdecker, Kommen (Reichert GmbH Holzbau & Bedachungen, Kommen); Lukas Andre, Feinwerkmechaniker, Lützkampen (Albert Thielen, Dingdorf); Lisa Molitor, Fotografin, Wolsfeld (Helmut Thewalt, Wittlich); Robin Möger, Karosserie- und Fahrzeugbaumechaniker FR: Karosserie- und Fahrzeugbautechnik (MAN Truck & Bus AG Truck Modification Center, Wittlich); Susanne Gödert, Mediengestalterin Digital und Print, Leiwen (Raabdruck GmbH, Trier); Lukas Schmitz, Straßenbauer, Udler (M. Friedrich GmbH Tief- und Straßenbau, Hontheim)

Zweite Landessieger:

Martin Buchmann, Beton- und Stahlbetonbauer, Blankenheim (Bauunternehmung Bruno Klein GmbH & Co. KG, Jünkerath); Nico Michels, Fleischer, Bitburg (Landmetzgerei Gebr. Schares, Baustert); Alexander Weirich, Fahrzeuglackierer, Tawern (Frank Punessen, Konz); Chiara Theis, Maßschneiderin, Körperich (Margret Gasper, Waxweiler); Marius Lenartz, Maurer, Bitburg-Mötsch (Bauunternehmung W. Kappes GmbH, Altrich); Nicolas Berg, Mechatroniker für Kältetechnik, Wittlich (Denzer Kälteanlagenbau OHG, Wittlich); Marcel Weber, Orthopädietechnik-Mechaniker, Gerolstein (Krämer Orthopädie GmbH, Gerolstein); Fabian Ludwig, Zimmerer, Rascheid (Hermann-Josef Ludwig, Rascheid).

Dritte Landessieger:

Gianluca Wille, Augenoptiker, Föhren (Der Augenoptiker Roman Wagner + Treinen GmbH, Trier); Christina Zens, Kauffrau für Büromanagement, Daun-Pützborn (Berthold Arnold, Daun); Nicolas Michels, Kraftfahrzeugmechatroniker, Gerolstein (Hess GmbH & Co. KG, Gerolstein); Sascha Zengerle, Maler und Lackierer, Wasserliesch (Artur Zengerle, Konz);

Vierter Landessieger:

Jonathan Heinen, Tischler, Heckhuscheid (Klaus Baulesch, Habscheid).