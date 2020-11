Ehrgeiziges Abkommen geplant : Großbritannien und Kanada unterzeichnen Handelsabkommen

Großbritannien und Kanada haben in einem Videogespräch ein vorläufiges Handelsabkommen unterzeichnet. Foto: Jeff J Mitchell/PA Wire/dpa

London Nicht nur die Corona-Pandemie, sondern auch der Brexit macht vielen britischen Unternehmen zu schaffen. Positive Aussichten gibt es jetzt für den Handel zwischen dem Vereinigten Königreich und Kanada.

Auf diese Weise wollen beide Staaten ihre wirtschaftlichen Beziehungen weiterhin sicherstellen. Der britische Premier Boris Johnson und sein kanadischer Kollege Justin Trudeau besiegelten die Vereinbarung am Samstag in einem Videogespräch, wie das Ministerium für Internationalen Handel in London mitteilte.