Umfrage Großunternehmen blicken positiv auf grüne Transformation

Den Angaben zufolge gibt es in Deutschland insgesamt 1800 Großunternehmen. Diese seien besonders relevant für den Umbau hin zur Klimaneutralität. „Die Zeichen in der Wirtschaft stehen auf nachhaltige Transformation“, sagte KfW-Chef Stefan Wintels. „Als KfW können wir diesen Aufbruch an vielen Stellen erkennen.“