Jahreswirtschaftsbericht : Grünes BIP - Bundesregierung senkt Konjunkturprognose

Berlin Der neue Wirtschaftsminister führt beim Jahreswirtschaftsbericht direkt eine Neuerung ein. Sie passt zur „Jahrhundertaufgabe“. Bei der bisher zentralen Kenngröße gibt es für dieses Jahr eine Korrektur - nach unten.

Eine schnelle Entspannung bei der Inflation, die getrieben wird durch höhere Energiepreise, ist nicht in Sicht. Nach der neuen Prognose wächst das Bruttoinlandsprodukt in diesem Jahr um 3,6 Prozent - die Vorgängerregierung war im Herbst von 4,1 Prozent ausgegangen. „Die wirtschaftliche Entwicklung ist gedämpft, aber gedämpft optimistisch“, sagte Bundeswirtschafts- und Klimaschutzminister Robert Habeck (Grüne) am Mittwoch bei der Vorlage des Jahreswirtschaftsberichts in Berlin.