EU-Kommission : Grünes Licht für milliardenschwere Wasserstoff-Förderung

Brüssel Klima- und Energiekrise zeigen, dass Europa dringend aus fossilen Energieträgern aussteigen muss. Dabei gibt es große Hoffnung, dass auch Wasserstoff künftig Kohle, Öl oder Erdgas ersetzen kann.

Dutzende Großvorhaben schon ausgewählt

In Deutschland wählte die Bundesregierung nach Angaben des Wirtschaftsministeriums bereits 62 Großvorhaben für das Projekt aus. Diese sollen mit mehr als acht Milliarden Euro an Bundes- und Landesmitteln gefördert werden. Dadurch erhofft sich die Bundesregierung allein in Deutschland Investitionen in Höhe von 33 Milliarden Euro. Die von der Bundesregierung eingeplanten acht Milliarden beziehen sich dabei auf alle Wellen, auch die, die noch nicht von der Bundesregierung genehmigt wurden.