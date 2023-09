Börse in Frankfurt Günstige Inflationsdaten helfen Aktienmarkt

So kletterten Papiere der Commerzbank um elf Prozent auf das höchste Niveau seit Anfang August. Für die Geschäftsjahre 2022 bis 2024 sollen in Summe drei Milliarden Euro über Dividenden und Aktienrückkäufe an die Aktionäre ausgeschüttet werden. Grundsätzlich strebt die Bank an, in den Jahren 2025 bis 2027 mehr als 50 Prozent ihres Gewinns auszuschütten, nach Abzug von Zinszahlungen für bestimmte Anleihen und Minderheitsanteile.