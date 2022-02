Studie : Güterverkehr lässt sich nur begrenzt auf Schiene verlagern

Frankfurt/Berlin Der Frachtverkehr per Lkw in Deutschland wächst stetig - zum Ärger von Autofahrern und lärmgeplagten Anwohnern. Ließe sich der Transport nicht mehr auf die Bahn verlagern? Eine neue Studie macht wenig Hoffnung.

Mit dem boomenden Online-Handel müssten immer mehr Waren kleinteilig per Lkw ausgeliefert werden, teilten der Bundesverband Güterkraftverkehr Logistik und Entsorgung (BGL) und die Verkehrsinitiative Pro Mobilität am Mittwoch mit. Zugleich verlören traditionelle Transportgüter der Bahn wie Kohle an Bedeutung. Das Potenzial für Verlagerungen sei daher „stark begrenzt“.