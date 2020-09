Börse in Frankfurt : Gute Konjunkturdaten schieben Aktienkurse etwas an

Gute Konjunkturdaten schieben Aktienkurse etwas an

Börse in Frankfurt

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. Foto: Fredrik von Erichsen/dpa

Frankfurt/Main Am deutschen Aktienmarkt hat sich nach guten Konjunkturdaten eine leicht optimistische Haltung durchgesetzt.

Der Leitindex Dax lag zuletzt mit 0,31 Prozent im Plus bei 13.235 Zählern. Er pendelt in einer engen Spanne um die Marke von 13.200 Punkten. Vor der Sitzung der US-Notenbank Fed am Mittwoch könnten sich die Anleger mit weiteren Aktienkäufen jedoch zurückhalten.