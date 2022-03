Gas, Öl und Kohleimport : Habeck: Energieabhängigkeit von Russland deutlich verringert

«Deutschland ist dabei, seine Energieabhängigkeit von Russland in hohem Tempo zu verringern», heißt es in einem Papier aus Habecks Ministerium. Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa

Berlin Wirtschaftsminister Habeck spricht von erheblichen Erfolgen beim Bemühen, unabhängig von russischem Gas und Öl zu werden. Bereits zum Ende des Sommers könne komplett auf Kohle aus Russland verzichtet werden.

Der Grünen-Politiker sprach in Berlin von erheblichen Erfolgen. „Deutschland ist dabei, seine Energieabhängigkeit von Russland in hohem Tempo zu verringern und die Energieversorgung auf eine breitere Basis zu stellen“, heißt es in einem Papier des Ministeriums.