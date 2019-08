Zuversicht bei Hafenchefs : Häfen in Deutschland müssen harten Brexit nicht fürchten

Häfen in Deutschland müssen harten Brexit nicht fürchten

Drei Autotransportschiffe liegen an der Pier des Autoterminals in Emden. Foto: Ingo Wagner/Archiv.

Osnabrück/Bremerhaven/Hamburg Die deutschen Häfen an der Nordsee sehen sich für einen möglichen harten Brexit Ende Oktober gut gerüstet.

„Das Personal vor Ort ist entsprechend geschult. Es wurden Pufferflächen geschaffen. Wenn es einen Rückstau von Waren geben sollte, hätten wir keine Probleme, dies abzufangen“, sagte der Geschäftsführer der Marketinggesellschaft Seaports of Niedersachsen, Timo Schön, der „Neuen Osnabrücker Zeitung“.

Auch in den beiden deutschen Großhäfen Bremerhaven und Hamburg sehen die Hafenchefs dem bevorstehenden Brexit gelassen entgegen. Bremerhaven erwartet keine dramatischen Auswirkungen. Der Umschlag von Autos nach Großbritannien gehe vor allem über Zeebrügge, sagte Bremenports-Sprecher Holger Bruns. Jährlich werden in Bremerhaven rund 2,3 Millionen Autos umgeschlagen. Am Gesamtumschlag habe Großbritannien einen Anteil von zwei Prozent und stehe damit auf Platz 15.