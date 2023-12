Finanzen Hafenkooperation von Hamburg und MSC kommt voran

Die Kooperation der Hansestadt mit der weltweit größten Reederei soll den drittgrößten europäischen Seehafen in den kommenden Jahren voranbringen, so die Absicht des Senats. Damit der Hafen im Wettbewerb mit den deutlich größeren Konkurrenten Rotterdam und Amsterdam bestehen kann, sind hohe Investitionen nötig, um die Containerterminals zu modernisieren. Dabei geht es vor allem um eine weitere Automatisierung und damit um eine schnellere und für die Kunden günstigere Abfertigung. Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) hat des Öfteren betont, „dass wir auch weitere Terminalbeteiligungen in Hamburg brauchen so wie es in Rotterdam, in Antwerpen, in allen größeren Häfen dieser Welt der Fall ist“.