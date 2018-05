später lesen Ausnahmen für Anwohner Hamburg: Bundesweit erste Dieselfahrverbote treten in Kraft FOTO: Daniel Bockwoldt FOTO: Daniel Bockwoldt Teilen

In Hamburg treten heute die bundesweit ersten Dieselfahrverbote zur Luftreinhaltung in Kraft. Die Stadt will damit die Stickoxidbelastung senken. Betroffen sind ältere Diesel, die nicht die Euro-Norm 6 erreichen. dpa