Vor Bund-Länder-Treffen : Handel dringt auf Ende von 2G beim Einkaufen

Berlin Der Handelsverband Deutschland fordert die 2G-Regel im Einzelhandel mit Gütern außerhalb des täglichen Bedarfs aufzuheben. Der Nicht-Lebensmittel-Handel leide massiv unter Umsatzrückgängen.

In Bayern und Niedersachsen sei die 2G-Regel, die in großen Teilen des Einzelhandels nur Geimpften und Getesteten den Zutritt gestattet, bereits aufgehoben, betonte HDE-Präsident Josef Sanktjohanser in einem Brief an Lauterbach.