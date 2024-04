Einzelhandel Handelsexperte: 20 Galeria-Filialen realistisch

Galeria-Insolvenzverwalter Stefan Denkhaus strebt eine Übernahme von mindestens 60 Filialen an. Heute möchte er am Konzernsitz in Essen den neuen Investor vorstellen. Bereits gestern war bekanntgeworden, dass ein Konsortium aus der US-Investmentgesellschaft NRDC und dem deutschen Unternehmer Bernd Beetz Galeria übernehmen will.