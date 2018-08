später lesen Konflkt schaukelt sich hoch Handelsstreit mit Zöllen: USA und China zünden neue Stufe FOTO: Wenjun Chen FOTO: Wenjun Chen Teilen

Der Handelsstreit zwischen den USA und China eskaliert weiter. Nachdem das Weiße Haus mitteilte, am 23. August weitere Zölle von 25 Prozent auf Waren im Wert von rund 16 Milliarden US-Dollar zu erheben, kündigte Peking Vergeltungszölle in gleicher Höhe und zum gleichen Zeitpunkt an. Von Can Merey, Maren Hennemuth und Jörn Petring, dpa