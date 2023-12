Verbraucher Handwerk erwartet schwieriges Jahr - Auswirkungen auf Kunden

Es werde auch bei längeren Wartezeiten von Wochen oder Monaten bleiben. „Die Zeiten, in denen man große Aufträge vergeben hat und am nächsten Tag kam der Handwerker, weil es so viele Kapazitäten gab, gehören der Vergangenheit an. Ich halte das aber auch für keine Katastrophe, dass größere Investitionen wie eine Grundsanierung des Bades oder das Eindecken eines kompletten Dachs einen längeren Vorlauf haben.“ Verbraucherinnen und Verbrauchern sollten beim Handwerk keine anderen Maßstäbe anlegen als an andere Branchen, wo es als selbstverständlich hingenommen wird, dass die Auslieferung von individuell georderten Produkten oft erst nach Wochen oder Monaten erfolgt. „Wichtig ist, dass bei Notsituationen die Handwerkerinnen und Handwerker kommen.“